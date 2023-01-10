МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Российские дилеры не фиксировали традиционного роста цен на новые легковые автомобили c начала года, хотя китайские бренды сократили размеры скидок, сообщили РИА Новости опрошенные представители отрасли. В предыдущие годы цены на новые автомобили в начале года повышались, как правило, примерно на 1-3%. Акции BelkaCar оценили в 567 миллионов рублей

"Основной скачок цен на легковые автомобили был в первом квартале прошлого года, и сейчас роста не наблюдается. Однако имеет место быть сокращение скидок у тех же китайских брендов", — сообщили в ассоциации "Российские автомобильные дилеры".

"Прайс на те автомобили, которые есть в наличии или находятся в пути, не поднимался, однако закупка идет уже по более высоким ценам, не исключено, что следующие поставки будут дороже", — отметил замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Алексей Стариков.

Как отметил директор по сервису "Автодом Алтуфьево" Роман Тимашов, часть автопроизводителей заявляли о намерении повысить цены в 2023 году на 7%, но пока официальной информации об их повышении не поступало.