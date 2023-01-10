МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Завершены основные этапы реорганизации группы компаний "Россети", прямая доля участия России в уставном капитале объединенной компании составила 75,000048%, говорится а сообщении "Россетей". Эксперты спрогнозировали, на сколько может упасть ВВП России в 2023 году

"Завершены основные этапы реорганизации группы компаний "Россети", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ЕГРЮЛ внесены сведения о прекращении с 9 января 2023 года деятельности ПАО "Российские сети", а также АО "Кубанские магистральные сети", "Томские магистральные сети", "Дальневосточная энергетическая управляющая компания — ЕНЭС".

"В результате реорганизации прямая доля участия Российской Федерации в уставном капитале объединенной компании "Россети" составила 75,000048%. Она достигнута, в том числе, за счет погашения части акций "Федеральной сетевой компании — Россети", ранее принадлежавших публичному акционерному обществу "Российские сети", — также говорится в сообщении.

Кроме того, одновременно прошло размещение 1 737 309 962 796 дополнительных акций "ФСК — Россети", в которые конвертированы акции присоединенных обществ (кроме "Кубанских магистральных сетей", поскольку "ФСК- Россети" изначально владела 100% акций).

Уставный капитал объединенной компании "Россети" составит 1 056 730 050 738 рублей 50 копеек, разделенный на 2 113 460 101 477 обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 копеек. Как сообщалось ранее во вторник, торги акциями "ФСК — Россети" основного выпуска возобновятся с 11 января.

"Федеральная сетевая компания — Россети" также становится головной компанией группы компаний "Россети", добавляется в сообщении. На баланс объединенной компании переведены акции других компаний группы "Россети", включая 16 ключевых распределительных сетевых организаций России.