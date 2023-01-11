МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Совет директоров "Почты России" решил назначить экс-главу "Национальной лотереи" Михаила Волкова на пост генерального директора "Почты России", заявили в компании. Михаил Алексеев стал председателем правления банка "Открытие"

"Решение: назначить на должность генерального директора АО "Почта России" Волкова Михаила Юрьевича с 11 января 2023 года", — сказано в сообщении. Добавляется, что Волков сменит на посту Максима Акимова, руководившего компанией с начала 2020 года.

Новый глава "Почты России" начал карьеру в госкомпании в 2017 году с должности замгендиректора по операционному управлению и розничной торговле, а с 2021 года возглавлял "Спортивные лотереи", распространяющие "Национальную лотерею". До этого Волков работал в кредитных организациях, включая ВТБ и Альфа-банк.