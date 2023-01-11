МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Apple Inc стремится создавать все больше деталей внутри компании и планирует с 2024 года начать использовать в мобильных устройствах собственные экраны. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg News со ссылкой на осведомленных лиц. Эксперт объяснил снижение продаж iPhone в России

Согласно сообщению, компания для начала намерена концу следующего года перевести на новые экраны самые дорогие версии Apple Watch. В итоге планируется использовать дисплеи и в других устройствах, в том числе и в iPhone.

Технологический гигант, базирующийся в калифорнийском Купертино, стремится сократить зависимость от таких партнеров, как Samsung Electronics и LG Corp.

Apple на просьбу Reuters о комментариях не ответила, Samsung Display, подразделение Samsung Electronics, и LG Display новость прокомментировать отказались.

Как говорится в сообщении, компания улучшит текущий стандарт OLED, заменив его на microLED.

В понедельник Bloomberg News сообщило, что Apple намерена с 2025 года заменить чипы Broadcom Inc на чипы собственной разработки.

Компания работает над сокращением зависимости от других поставщиков чипов. Она перешла на собственные микросхемы при выпуске последних моделей компьютеров Mac вместо микросхем Intel Corp.