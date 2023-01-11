Tesla подала заявку на расширение гигафабрики в Техасе на 776 миллионов долларов
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Tesla подала заявку на расширение гигафбрики в Техасе на сумму 775,7 млн долларов. Это будет одной из самых масштабных программ расширений операций с прошлогоднего начала строительства гигафабрики в Германии на 5,5 млрд долларов.
Согласно сайту департамента Техаса по лицензированию, заявления были поданы в понедельник и вторник. Компания намерена создать на заводе в Остине пять новых объектов, в том числе лабораторию для тестирования аккумуляторных элементов и отдел под названием Cathode (Катод).
Tesla на просьбу Reuters о комментариях не ответила.
За несколько дней до этого Reuters сообщило, что Tesla повысила директора по Китаю Тома Чжу, поручив ему непосредственный контроль над сборочными заводами в США и продажи в Северной Америке и Европе.
У самого дорогостоящего автопроизводителя в мире из-за COVID в ключевом шанхайском комплексе возникли производственные и логистические проблемы, в дополнение к опасениям насчет спроса.
В 4-м квартале поставки Tesla оказались ниже оценок рынка. Кроме того, как сообщало Reuters, компания также продлила начавшееся в декабре снижение выпуска и до конца января будет работать в Шанхае по сокращенному графику производства
Tesla планирует провести день инвестора 1 марта на заводе в Остине и, скорее всего, на этом мероприятии раскроет планы по расширению бизнеса и задействованию капитала.
У компании также есть гигафабрика в Неваде и производственное предприятие в Фримонте (Калифорния).
Газета Reforma в декабре написала, что Tesla вскоре может объявить о строительстве гигафабрики на севере мексиканского города Нуэво-Леон. Изначальные инвестиции составят от 800 млн до 1 млрд долларов.
https://1prime.ru/business/20230111/839440863.html