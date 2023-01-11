МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Tesla подала заявку на расширение гигафбрики в Техасе на сумму 775,7 млн долларов. Это будет одной из самых масштабных программ расширений операций с прошлогоднего начала строительства гигафабрики в Германии на 5,5 млрд долларов. Tesla предложила скидки на электромобили в Сингапуре

Согласно сайту департамента Техаса по лицензированию, заявления были поданы в понедельник и вторник. Компания намерена создать на заводе в Остине пять новых объектов, в том числе лабораторию для тестирования аккумуляторных элементов и отдел под названием Cathode (Катод).

Tesla на просьбу Reuters о комментариях не ответила.

За несколько дней до этого Reuters сообщило, что Tesla повысила директора по Китаю Тома Чжу, поручив ему непосредственный контроль над сборочными заводами в США и продажи в Северной Америке и Европе.

У самого дорогостоящего автопроизводителя в мире из-за COVID в ключевом шанхайском комплексе возникли производственные и логистические проблемы, в дополнение к опасениям насчет спроса.

В 4-м квартале поставки Tesla оказались ниже оценок рынка. Кроме того, как сообщало Reuters, компания также продлила начавшееся в декабре снижение выпуска и до конца января будет работать в Шанхае по сокращенному графику производства

Tesla планирует провести день инвестора 1 марта на заводе в Остине и, скорее всего, на этом мероприятии раскроет планы по расширению бизнеса и задействованию капитала.

У компании также есть гигафабрика в Неваде и производственное предприятие в Фримонте (Калифорния).

Газета Reforma в декабре написала, что Tesla вскоре может объявить о строительстве гигафабрики на севере мексиканского города Нуэво-Леон. Изначальные инвестиции составят от 800 млн до 1 млрд долларов.