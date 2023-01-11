МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Акции Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головной компании группы Fesco), изъятые по иску Генпрокуратуры в доход государства, составили в совокупности 92,4% общего пакета, следует из решения Хамовнического суда Москвы. Акции Fesco снижались почти на шесть процентов в среду

Среди них оказались бумаги Михаила Рабиновича и его партнера Андрея Северилова — 26,5% и 23,8% акций Fesco соответственно, а также акции экс-члена совета директоров ДВМП Сергея Базылева — 9,6%.

Кроме того я среди ответчиков были Зиявудин Магомедов и его брат Магомед, которые, по утверждению защиты, уже не владели акциями на момент их конфискации. Остальное принадлежало ряду компаний, в том числе кипрских: "Вовоса Ко Лимитед", "Каламита Трейдинг Лимитед", "Мирихия Холдингс Лимитед" и так далее.

Длительное перечисление всех активов судья Татьяны Перепелкина завершила около двух часов ночи — так сильно затянулся процесс, начавшийся ранним утром.

Мещанский районный суд в начале декабря отправил братьев Магомедовых на 19 и 18 лет в колонию строгого режима за организацию преступного сообщества, мошенничество и растрату при реализации ряда крупных проектов, в том числе с госучастием.

Оба брата Магомедовых были арестованы в 2018 году и с тех пор находятся под стражей. Прокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела более чем на 45 миллиардов рублей и предложила после решения суда не снимать арест, пока весь ущерб не будет покрыт. Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам.

Транспортная группа Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного бизнеса. Группе, в частности, принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". В управлении группы порядка 9 тысяч фитинговых платформ, парк контейнеров — более 100 тысяч TEU.