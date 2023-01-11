МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Люксовый гигант LVMH сегодня объявил о перестановках в руководстве, назначив Дельфин Арно, дочь председателя и гендиректора Бернара Арно, руководителем одного из ведущих брендов группы — Christian Dior. Bloomberg News: Credit Suisse близок к покупке M. Klein & Co

Опытного гендиректора Louis Vuitton Майкла Берка сменит на этом посту Пьетро Беккари, с 2018 года руководивший Dior.

При этом Берк продолжит работать с Бернаром Арно, говорится в заявлении компании.

Недавно Антуан Арно, старший сын Бернара Арно, был назначен главой семейной холдинговой компании вместо опытного топ-менеджера Сидни Толедано.

Усиление семейного контроля в группе происходит на фоне громких отставок и назначений в других модных домах Европы.