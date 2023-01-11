МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Акционеры одного из ведущих производителей алкоголя в России "Белуга Групп" утвердили дивиденды по итогам третьего квартала 2022 года в размере 75 рублей на акцию, сообщает компания. НЛМК решил не выплачивать дивиденды за девять месяцев

"Направить нераспределенную чистую прибыль прошлых лет на выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества в размере 75 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию", — говорится в сообщении.

Реестр на получение дивидендов закрывается 23 января.

В октябре совет директоров компании утвердил новую дивидендную политику, согласно которой размер выплат увеличился с 25% консолидированной чистой прибыли по МСФО за год до не менее 50%.

Также в декабре отмечалось, что суммарный размер выплат с учетом дивидендов за первое полугодие составляет 57% чистой прибыли "Белуги" по МСФО за девять месяцев 2022 года.