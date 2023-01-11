МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Акционеры одного из ведущих производителей алкоголя в России "Белуга Групп" утвердили дивиденды по итогам третьего квартала 2022 года в размере 75 рублей на акцию, сообщает компания.

НЛМК

НЛМК решил не выплачивать дивиденды за девять месяцев

"Направить нераспределенную чистую прибыль прошлых лет на выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества в размере 75 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию", — говорится в сообщении.

Реестр на получение дивидендов закрывается 23 января.

В октябре совет директоров компании утвердил новую дивидендную политику, согласно которой размер выплат увеличился с 25% консолидированной чистой прибыли по МСФО за год до не менее 50%.

Также в декабре отмечалось, что суммарный размер выплат с учетом дивидендов за первое полугодие составляет 57% чистой прибыли "Белуги" по МСФО за девять месяцев 2022 года.