МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Фонд "Росконгресс" и Агентство стратегических инициатив открыли сбор предложений по темам для Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), среди тем — новые идеи для российской экономики в условиях санкций. Стоимость участия в ПМЭФ снизилась в 2023 году

"Фонд "Росконгресс" и Агентство стратегических инициатив открыли на крауд-платформе "Сильные идеи для нового времени" сбор предложений по темам для Петербургского международного экономического форума-2023", — сообщается на сайте фонда "Росконгресс".

Темы форума определяются в рамках восьми направлений: новые идеи для российской экономики в условиях санкций, укрепление технологического суверенитета страны, формирование нового мирового порядка, новая глобальная финансовая модель, социально-экономическое развитие, цифровизация и новейшие технологии, мировая торговля и логистика нового времени. Отмечается, что за первые сутки с начала сбора предложено уже около 300 тем, самые часто предлагаемые темы относятся к блоку социально-экономического развития.

"Сбор предложений на постоянно действующей крауд-платформе ideas.roscongress.org – это формат, который способствует развитию механизмов участия граждан в жизни страны посредством налаживания прямого открытого диалога между обществом, экспертным сообществом, властью и бизнесом для реализации общенациональных задач. Этот формат уже доказал свою актуальность и востребованность. Рассчитываем, что и сейчас граждане примут активное участие в сборе идей для ПМЭФ-2023, предложат свое видение решения важнейших задач в интересах общества и государства", – сказал ответственный секретарь форума, советник президента РФ Антон Кобяков, его слова передает фонд "Росконгресс". ПМЭФ-2023 состоится 14–17 июня

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, слова которой также приводятся в сообщении, подчеркнула, что такой формат уже доказал свою эффективность при подготовке форумов "Сильные идеи для нового времени", которые состоялись в 2020 и 2022 годах.

"В общей сложности нам поступило 35 тысяч заявок, каждую из которых мы отработали вместе с экспертами и партнерами. В этом году эксперимент расширяется – мы предлагаем поучаствовать в событии международного масштаба и предложить интересующие людей темы для обсуждения на ПМЭФ", – сказала Чупшева.

Сбор предложений продлится до 15 февраля. Авторы наиболее востребованных тем получат приглашение на ПМЭФ, который состоится с 14 по 17 июня.