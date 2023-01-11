МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Единая стоимость участия в стартовом и итоговом днях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) составит 25 тысяч рублей, сообщил фонд "Росконгресс". "Росконгресс" и АСИ начали собирать предложения по темам для ПМЭФ-2023

"Доступ на мероприятия деловой программы стартового дня ПМЭФ-2023 будет предоставлен участникам за единую льготную стоимость – 25 тысяч рублей… Кроме того, участникам, оплатившим стартовый пакет, будет предоставлен доступ на мероприятия итогового, молодежного дня Форума 17 июня. В этот день на площадке ПМЭФ состоится Международный молодежный экономический форум", — говорится в сообщении фонда.

Отмечается, что в первый день ПМЭФ состоятся форум малого и среднего предпринимательства, форум "ПМЭФ Юниор", форум "Лекарственная безопасность", пройдут мероприятия Арктической повестки, а также начнут свою работу тематические площадки "Территория инноваций", "Социальная платформа Фонда "Росконгресс", "Устойчивое будущее", пространство "Здоровое общество".

"Программа Петербургского международного экономического форума выходит за рамки трех дней, а стартовый день ПМЭФ становится полноценным рабочим, когда участники имеют возможность принять участие во всех тематических пространствах. Площадка и все сервисы Форума будут работать в полном объеме все 4 дня – с 14 по 17 июня. Отдельное внимание в этом году планируется уделить и малому, и среднему бизнесу: в стартовый день состоится форум малого и среднего предпринимательства. Убежден, что обсуждение вопросов международной кооперации малых и средних предприятий на площадке ПМЭФ будет содействовать запуску механизмов экономического роста и повышению качества товаров и услуг, а также откроет горизонт перспектив и даст новые возможности предпринимательскому сообществу", – отметил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, его слова приводятся в сообщении фонда.

ПМЭФ состоится с 14 по 17 июня.