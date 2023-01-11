МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Сингапурский трейдер Trafigura завершил продажу доли в 24,5% в индийской Nayara Energy, его совместном с "Роснефтью" предприятии, компании Hara Capital Sarl, следует из сообщения Trafigura. Семья Арно усиливает контроль над LVMH

"Trafigura Group Pte Ltd объявила о завершении продажи 24,5% косвенной миноритарной доли в компании Nayara Energy Limited… компании Hara Capital Sarl, дочерней компании Mareterra Group Holding (ранее Genera Group Holding S.p.A.), инвестиционной группы, специализирующейся на энергетике и углеродоэффективной инфраструктуре. Это произошло после получения всех необходимых банковских и регуляторных разрешений", — говорится в сообщении.

Инвестиционный консорциум, в состав которого входят Trafigura и UCP Investment Group, приобрел 49,13% акций Nayara Energy в августе 2017 года. "Роснефти" же принадлежит теперь основной пакет акций (также 49,13%) индийской компании.

В состав Nayara Energy входит НПЗ в городе Вадинаре мощностью 20 миллионов тонн в год. Это второй такой завод по величине в Индии. Nayara Energy также владеет глубоководным портом, который может принимать сверхбольшие танкеры класса VLCC, и одной из крупнейших в Индии розничных сетей АЗС.