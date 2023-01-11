МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Инвестиционная компания Highworld Investments Limited завершила сделку по продаже 22,68% акций HeadHunter группе Kismet Ивана Таврина, сообщается в релизе HeadHunter. Trafigura продала 24,5 процента в индийской Nayara Energy

"Highworld Investments Limited, инвестиционная компания, связанная с инвестиционным фондами "Эльбрус Капитал", завершила сделку по продаже 22,68% акций HeadHunter группе Kismet", — говорится в сообщении.

Инвестиционный холдинг Kismet Capital Group (принадлежит экс-главе "Мегафона" Ивану Таврину) специализируется на инвестициях в сектор технологий, медиа и телекоммуникаций. В конце октября прошлого года Kismet Capital Group приобрела сервис объявлений Avito за 151 миллиард рублей. Группа Kismet также является владельцем развлекательного холдинга Media-One.

HeadHunter также сообщает о назначении Светланы Ушаковой, управляющего партнера в группе Kismet, неисполнительным директором совета директоров и членом комитета по назначениям и корпоративному управлению HeadHunter. В совет директоров также вошел независимый директор и глава комитета по стратегии TCS Group Holding PLC Сергей Арсеньев.

Как отмечает компания, существенных изменений в подходе к корпоративному управлению и функционированию совета директоров в результате объявленных изменений не ожидается.

HeadHunter (hh.ru) — крупнейшая онлайн-рекрутинговая платформа в России. Компания в 2019 году провела IPO на бирже Nasdaq, а в сентябре 2020 года получила вторичный листинг на Московской бирже. До сделки основными акционерами компании были Elbrus Capital (31,9%) и Goldman Sachs (8,7%), в свободном обращении находилось 59,4% акций.