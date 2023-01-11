МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Дальневосточное морское пароходство (ДВМП, головная компания группы Fesco) не является ответчиком по иску об изъятии акций в пользу государства, но как третье лицо намерено обжаловать решение суда, сообщила группа. Суд назвал объем изъятых у Fesco акций

Хамовнический суд Москвы изъял в доход государства акции ДВМП по иску Генпрокуратуры, заседание длилось более 14 часов, решение огласили в среду в 2 часа ночи, сообщал РИА Новости адвокат одного из ответчиков Зиявудина Магомедова Михаил Ошеров.

"Транспортная группа Fesco в связи с решением Хамовнического районного суда города Москвы и в ответ на многочисленные обращения со стороны СМИ, клиентов и партнеров считает необходимым сообщить следующее. ПАО "ДВМП" (головная компания Fesco) не является ответчиком по данному иску, однако, будучи третьим лицом, намерено обжаловать решение Хамовнического районного суда города Москвы", — говорится в сообщении компании.

При этом, говорится в сообщении, группа не комментирует вопросы, связанные с акционерами и акционерным капиталом, а в настоящее время юристы Fesco изучают последствия принятого судом решения для международной деятельности группы.

Транспортная группа Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного бизнеса. Группе, в частности, принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". В управлении группы порядка 9 тысяч фитинговых платформ, парк контейнеров — более 100 тысяч TEU.