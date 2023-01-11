МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Говорить о продаже акций ДВМП преждевременно до госрегистрации права собственности РФ на этот пакет, внесения соответствующих сведений в реестр федерального имущества и определения дальнейшей целевой функции этих бумаг, сообщили РИА Новости в Росимуществе. Песков назвал критику Путина в адрес Мантурова нормальным рабочим процессом

Хамовнический суд Москвы изъял в доход государства акции Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная компания группы Fesco) по иску Генпрокуратуры, заседание длилось более 14 часов, решение огласили в среду в 2 часа ночи, сообщал РИА Новости адвокат одного из ответчиков Зиявудина Магомедова Михаил Ошеров. Чуть позднее группа сообщила, что не является ответчиком по иску об изъятии акций в пользу государства, но как третье лицо намерено обжаловать решение суда.

"Рассмотрение данных вопросов преждевременно до момента государственной регистрации права собственности Российской Федерации в отношении пакета акций общества, внесения соответствующих сведений в реестр федерального имущества и определения дальнейшей целевой функции пакета акций общества", — заявили в пресс-службе ведомства, отвечая на вопрос о возможной продаже и оценке изъятого имущества.

В Росимуществе отметили, что пока судебное решение в законную силу не вступило, и по сложившейся практике будет обжаловано ответчиками в порядке апелляционного делопроизводства.

"На основании вступившего в законную силу вышеуказанного решения суда и после государственной регистрации права собственности Российская Федерация станет единственным акционером общества, полномочия собственника в отношении пакета акций ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (Fesco) от имени Российской Федерации будет осуществлять Росимущество", — добавили в ведомстве.

Транспортная группа Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного бизнеса. Группе, в частности, принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". В управлении группы порядка 9 тысяч фитинговых платформ, парк контейнеров — более 100 тысяч TEU.