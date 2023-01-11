МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Франчайзи KFC в России просят власти приостановить продажу российского бизнеса американской Yum! Brands ижевской компании "Смарт Сервис", так как сделка может нанести серьезный вред ресторанному рынку, заявил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов. ЕС пока не обсуждает новый пакет антироссийских санкций, сообщил источник

Американская Yum! Brands в конце октября сообщила о заключении договора продажи около 70 ресторанов сети KFC ижевскому франчайзи — компании "Смарт Сервис". Отмечалось, что рестораны откроются под брендом Rostic's. По условиям договора покупатель будет отвечать за ребрендинг ресторанов на отличную от Yum! концепцию, а также сохранение рабочих мест всей российской команде.

"Yum! Brands обязывает Котова (Константин Котов, один из собственников "Смарт Сервис" — ред.) работать именно под брендом "Ростикс", который компания выкупила в 2009 году у Ростислава Ордовского-Танаевского. Но при этом по договору Yum оставляет за собой возможность выкупить бренд обратно. Иными словами, вернуться в Россию. Сейчас сделка находится на стадии одобрения правительственной комиссии. Франчайзи KFC, со своей стороны, вчера написали письмо на имя председателя правительства с просьбой приостановки сделку", — сказал Миронов.

Он уточнил, что, согласно условиям сделки, "Смарт Сервис" не только получает 70 ресторанов, которые принадлежат KFC, но и становится владельцем всей франшизы в России. "С действующими российскими франчайзи никто ничего не проговаривал. Им объявили, что они будут платить те же 11% роялти и маркетинга, но уже за "Ростикс", а не за KFC. Но… KFC – мировой бренд с 99% узнаваемостью в России, о "Ростиксе" же помнят порядка 20% населения страны, а узнаваемость у него будет еще ниже этой цифры", — сказал он.

Миронов добавил, что на технологии и продвижение KFC работает огромная команда в Далласе, на "Ростикс" же будут работать по сути новички с несопоставимым бюджетом. "И получается, что российские франчайзи должны попросту раскрутить за свой счет новый стартап. И при этом еще платить владельцу бренда космические деньги", — подчеркнул омбудсмен.

По его словам, от KFC зависят 40 тысяч сотрудников, 1,1 тысячи арендаторов, 3% от потребления всей российской курицы и сотни контрагентов. "Думаю, что если все пойдет по данному сценарию, ресторанный рынок получит серьезнейшее потрясение… Единственные, кто от этого выиграет, — американская компания Yum! Brands, продавшая бизнес за пару сотен миллионов долларов и оставившая за собой право возврата обратно", — указал Миронов.

"Я считаю, что значительную часть от запрашиваемых денег Yum! Brands нужно оставить в стране как компенсацию брошенному бизнесу, пустив их на уменьшение роялти и маркетингового сбора, ребрендинг франчайзи и поддержку переходящих на новый бренд. Название также должно быть независимым от Yum! Brands. И, конечно, все это должно стать обязательным, проконтролированным правительственной комиссией условием сделки. Вот тогда у российских предпринимателей появится шанс устоять на ногах", — заключил он.