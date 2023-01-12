МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Жалобы от россиян, отдыхавших на новогодних каникулах на российских курортах, чаще всего были связаны с качеством сервиса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского фонда мира. Турпоток по России на новогодние праздники превзошел прошлогодний

В пресс-службе фонда в декабре сообщали, что Российский фонд мира запустил горячую линию по защите прав туристов в новогодние праздники.

"Большинство жалоб (63%) российских туристов касались низкого уровня сервиса. Из них 44% — это жалобы, связанные с плохим обслуживанием номеров и взаимодействия с персоналом, 35% жалоб относятся к низкому уровню сервиса в ресторанах и заведениях быстрого питания. Обслуживанием на ярмарках и различных уличных точках остались недовольны 16% туристов. Наконец, неудовлетворенность сервисом экскурсионных услуг отмечена у 5% обратившихся", — приводит пресс-служба слова первого вице-президента фонда Елены Суторминой.

Реже россияне жаловались, по словам Суторминой, на задержки и переносы рейсов, пробки и ситуации на дорогах (21%), а также на отсутствие средств индивидуальной защиты в общественных местах (11%) и недостаток справочной информации в местах отдыха (5%).

Сутормина, которую цитирует пресс-служба, отметила, что всего от туристов поступило 683 обращения, чаще всего они поступали из "наиболее популярных у россиян зимних регионов": Москвы, Санкт-Петербурга, Владимирской области, Кабардино-Балкарии и из Краснодарского края.