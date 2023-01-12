ПРАГА, 12 янв — ПРАЙМ. Продажи машин чешского концерна Skoda Auto (входит в состав Volkswagen Group) в минувшем году по сравнению с 2021 годом на зарубежных рынках снизились на 16,7%, в Чехии падение составило 11%, сообщила в среду пресс-служба концерна. Дилеры пожаловались на сокращение числа брендов на российском авторынке

"В 2022 году Skoda Auto продала на зарубежных рынках 731,3 тысячи автомобилей, что на 16,7% меньше, чем годом ранее. В Чехии было продано 71,2 тысячи машин, это на 11% меньше, чем в 2021 году. Среди главных причин падения продаж – продолжающийся недостаток некоторых компонентов, прежде всего, чипов, нарушение логистических связей из-за конфликта на Украине и растущие цены электроэнергии", — говорится в сообщении.

Главным рынком для автомобилей Skoda Auto по-прежнему остается Германия, где в 2022 году было продано 134,3 тысячи машин, что всего лишь на 1,8% меньше по сравнению с предыдущим годом. Самым растущим рынком является индийский, здесь было реализовано 51,9 тысячи автомобилей, что на 128% больше, чем в 2021 году.

В России в 2022 году чешская фирма продала 18,3 тысячи автомобилей, это на 80% меньше, чем годом ранее. В Китае продажи снизились на 37%, составив 44,6 тысячи машин.

Из отдельных моделей концерна наибольшее число продаж пришлось на Skoda Octavia – 141,1 тысячи машин, что на 29,7% меньше показателя предыдущего года. Далее следуют модели Kamiq (96,3 тысячи, минус 20,3%) и Kodiaq (94,5 тысячи машин, минус 4,2%).

Ранее концерн Skoda Auto приостановил всю свою деятельность на территории РФ, включая производство на двух своих заводах и экспорт машин в РФ.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.