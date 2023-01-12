МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. В России хотят отменить обязанность выделения детям долей в жилье, купленном с использованием средств маткапитала, в том числе когда они направляются на погашение ипотеки, пишут "Известия". В Госдуме предложили информировать россиян об остатке маткапитала

Соответствующий проект закона подготовили и планируют внести в Госдуму депутаты "Единой России".

Как рассказала одна из разработчиков проекта зампредседателя комитета нижней палаты по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, сейчас доли детей чаще ничтожно малы (1/20 и менее), а сделки с такой недвижимостью проводить крайне сложно.

"Например, невозможно перепродать недостроенную новостройку, сложно реализовать квартиру на вторичном рынке, из-за чего продавцам приходится делать большие скидки. А если семья не может дальше выплачивать ипотеку, то банку приходится продавать квартиру с дисконтом до 30 процентов на торгах и так далее", — объяснила она.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, родители могут выделить все средства маткапитала на обучение только одного ребенка, в ущерб другому, — или же их можно направить полностью на пенсию матери. То есть, при использовании маткапитала на другие разрешенные цели не учитываются интересы каждого отдельного ребенка, отметила депутат.