МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. В России предложили разрешить гражданам оплачивать аренду жилья из средств материнского капитала, передает RT. В России планируют отменить доли детей в жилье с маткапиталом

С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Пполитолог напомнил, что сейчас граждане вправе потратить средства материнского капитала на покупку в собственность новой жилой площади.

В то же время, как он уточнил, многие молодые семьи с детьми, не имея возможности купить свою недвижимость, в том числе и с использованием ипотечного кредитования, снимают жилплощадь по договору найма.

При этом законодательство не позволяет им тратить средства маткапитала на оплату части аренды, хотя это могло бы стать существенной мерой поддержки молодых родителей, только строящих профессиональную карьеру, отметил Орлов.

"В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в нормативно-правовые акты в части разрешения молодым семьям оплачивать до 50 процентов ежемесячной стоимости аренды жилья из средств материнского капитала", — говорится в письме.