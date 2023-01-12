МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Место генерального директора в ООО "Спортивные лотереи" (оператор бренда "Национальная лотерея") вместо Михаила Волкова, ставшего главой "Почты России", займет Евгений Савельев, который ранее занимался запуском новых цифровых проектов в рамках группы ВТБ, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Национальной лотереи". Михаил Волков стал гендиректором "Почты России"

"ООО "Спортивные Лотереи" возглавил Евгений Савельев, ранее занимавшийся крупными инвестиционными проектами и запуском новых digital проектов в рамках группы ВТБ. Под его руководством компания намерена усилить продвижение лотерейного бизнеса в России, поддерживая стратегические спортивные инициативы нашей страны", — сообщили в компании.

"Евгений Савельев будет отвечать за системное развитие ООО "Спортивные Лотереи", запуск и реализацию новых продуктов и услуг для ее клиентов, укрепление рыночных позиций и финансового результата компании, расширение участия в крупнейших спортивных проектах России", — уточнили в "Национальной лотерее".

Савельев в течение 10 лет занимал различные позиции в "Банке Интеза", "Альфа-Банке" и "МДМ Банке". В 2010 присоединился к группе ВТБ в роли вице-президента, работал в "ВТБ Капитал", где отвечал за финансирование крупных инвестиционных проектов с привлечением заемных средств. Кроме того, последние два года Савельев занимался разработкой стратегий и запуском цифровых проектов, уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что на посту генерального директора Савельев сменил Волкова, который возглавлял компанию с 2021 года. В среду совет директоров "Почты России" принял решение освободить от должности генерального директора Максима Акимова и назначить на его место Волкова.

Волков пришел в "Почту России" в 2017 году на пост заместителя генерального директора по операционному управлению и розничной торговле, а в 2021-2022 годах возглавлял "Спортивные лотереи", распространяющие "Национальную лотерею", организуемую Минфином РФ в поддержку развития бокса и спорта высоких достижений. Начинал карьеру он в банках, в том числе успел поработать в Альфа-банке и ВТБ.