МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Британский ретейлер Marks & Spencer отчитался о высоких рождественских продажах. Сопоставимые продажи продуктов питания выросли на превзошедшие ожидания 6,3%, а рыночная доля была самой высокой в истории. Продажи одежды и товаров для дома повысились на 8,6%. Британский ретейлер Tesco подтвердил годовой прогноз прибыли

Гендиректор Стюарт Мачин отметил, что в сегменте продуктов питания M&S за четыре недели рождественского сезона уже второй год подряд опередила рынок как по объемам, так и по стоимости. Компания сохранила лидерство в сфере одежды и товаров для дома, завоевав самую большую долю рынка за семь лет.

"Эти результаты в обоих бизнесах внушают уверенность в достижении годовых результатов", — сказал руководитель.

Международные продажи выросли на 12,5% при расчете в постоянных валютных курсах. За 13 недель по 31 декабря были зафиксированы высокие показатели на ключевых для франшизы рынках Ближнего Востока и на рынках, где работает сама компания, в том числе в Индии.

"Очевидно, что есть макроэкономические проблемы и основополагающее ценовое давление. Но наши высокие торговые показатели внушают уверенность в том, что годовые результаты будут соответствовать прогнозам, озвученным при публикации промежуточных результатов в ноябре", — указала компания.