МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы перенес на 21 февраля проверку обоснованности заявления ООО "ЮрКонсалтГрупп" о банкротстве одного из экс-бенефициаров и экс-председателя совета директоров Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Ананьева по просьбе ПСБ, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд признал требования Промсвязьбанка к Дмитрию Ананьеву обоснованными

Представитель банка сообщил в суде, что решение Хамовнического суда, подтверждающее долг Ананьева перед ООО "ЮрКонсалтГрупп", обжаловано ПСБ, который считает задолженность мнимой, и апелляционную жалобу будет рассматривать Мосгорсуд. Юрист ПСБ попросил дождаться решения апелляционной инстанции, "чтобы понять, кто будет первым заявителем" в деле о банкротстве.

Ранее суд предложил сразу пяти саморегулируемым организациям арбитражных управляющих представить кандидатуры для утверждения финансовым управляющим Ананьева, как это бывает в случаях, когда банкротство возбуждается по заявлению самого должника.

Арбитражный суд получил заявление ООО "ЮрКонсалтГрупп" 24 октября, сумма задолженности Ананьева в материалах суда не фтгурирует. Обращение ПСБ с требованиями в размере более 91,2 миллиарда рублей поступило в суд 1 ноября и было принято как заявление о вступлении в дело о банкротстве. Такую сумму взыскали с Ананьева по иску ПСБ о взыскании убытков с бывших контролирующих лиц банка. Решение вступило в силу 24 октября, после проверки апелляционной инстанцией. Путин отметил работу Промсвязьбанка в текущих условиях

Суды по иску ПСБ к 13 бывшим контролирующим лицам на 243,2 миллиарда рублей взыскали солидарно более 91,2 миллиарда рублей убытков с троих ответчиков – экс-бенефициаров братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых и их нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V., через которую они раньше контролировали ПСБ. При этом с Алексея Ананьева суд взыскал всю сумму, с экс-предправления Дмитрия Ананьева – около 89,7 миллиарда, с Promsvyaz Capital B.V. – более 23,1 миллиарда.

Младший брат – Дмитрий Ананьев – был признан банкротом в январе 2021 года, в деле о его банкротстве продолжается процедура реализации имущества. Нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V. до санации принадлежало 50,03% акций ПСБ. В настоящее время Промсвязьбанк на 100% принадлежит Росимуществу, и после санации, проведенной в 2017-2019 годах, он стал опорным госбанком для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.