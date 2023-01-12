МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Банк России планирует проработать вопрос предоставления малому и среднему бизнесу кредитных каникул один раз в течение действия кредитного договора, сказано в дорожной карте Банка России по развитию финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства. Госдума в первом чтении закрепила право россиян на кредитные каникулы

"Проработать вопрос возможности установления для субъектов МСП права на кредитные каникулы один раз в течение действия кредитного договора, включая уменьшение размера платежей по требованию заемщика – субъекта МСП", — сказано в материалах.

Регулятор планирует реализовать это в четвертом квартале текущего года. Программы кредитных каникул для небольшого бизнеса в России носят временный характер, например, компании могли реструктурировать свои кредиты в течение определенного времени в 2020 и 2022 годах.

Кроме того, ЦБ намерен во втором квартале 2023 года подумать над возможностью включения в программу стимулирования кредитования субъектов МСП факторинговых сделок, а в октябре-декабре проработать вопрос оптимизации условий программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства.