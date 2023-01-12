МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Акционеры ТГК-1 (входит в "Газпром энергохолдинг") на внеочередном собрании утвердили решение совета директоров не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года, сообщается в материалах компании. Акционеры "Белуги" одобрили дивиденды по итогам третьего квартала

"По первому вопросу повестки дня: "О распределении прибыли (убытков) общества по результатам 2021 года": "Распределить прибыль общества, полученную по результатам деятельности общества в 2021 году в размере 8 675 163,23 тысячи рублей, следующим образом: резервный фонд: 0,00 тысяч рублей, дивиденды: 0,00 тысяч рублей, оставить в распоряжении общества: 8 675 163,23 тысячи рублей", — говорится в сообщении.

Уточняется, что 4,3 миллиарда рублей из этих средств будут направлены на реализацию приоритетного инвестиционного проекта "Реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала "Невский" ПАО "ТГК-1".