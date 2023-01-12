МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. VK не станет увольнять находящихся за границей работников, сотрудникам организаций с доступом к закрытым данным, покинувшим Россию, предлагается вернуться или заниматься проектами без доступа к такой информации. Об этом рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Bloomberg опроверг информацию в покупке Dow Jones или Washington Post

Ранее в четверг в мессенджере телеграм появилась информация о планах VK Group уволить всех покинувших страну сотрудников при отказе вернуться.

"В VK речи об увольнении сотрудников не идет, поскольку на рынке и так дефицит айтишников и ни одна компания в России не пойдет на такой шаг в текущих условиях", — сказал источник.

Собеседник агентства подчеркнул, что в некоторых компаниях, банках и госструктурах работники, имеющие доступ к критичным данным, должны либо вернуться в Россию, либо начать работать с проектами, не подразумевающими получение доступа к закрытой информации.

В компании добавили, что VK работает в гибридном формате, при этом некоторые специалисты в связи со спецификой выполняемых задач должны работать из офиса.