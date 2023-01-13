МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Тем, кто приобрел живую елку, после окончания новогодних праздников, следует правильно утилизировать дерево, отметил в эфире радио Sputnik юрисконсульт отдела защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. Россиян научили, как влиться в работу после праздников

По его словам, недопутимо выбрасывать елку "по старинке", разместив ее возле мусорных баков — с точки зрения пожарной и экологической безопасности разумнее сдать дерево на переработку.

"Пункты сбора елок есть во многих городах. Правительство Москвы, например, проводит акцию "Елочный круговорот" и организует пункты сбора новогодних деревьев для их переработки в щепу. Акция проводится со 2 января 2023 года и продлится до конца февраля 2023 года", – уточнил Поздняков.

Если нет готовности отвозить елку в пункт приема, то можно поместить ее в бункер-контейнер для мусора, отметил эксперт.

"Елки относятся к крупногабаритным коммунальным отходам, поэтому выбрасывайте их, как и другой крупногабаритный мусор, в специальные бункеры-контейнеры большой вместимости. Бункера-контейнера нет? Срежьте с дерева ветви. Если елка выше полутора метров, желательно ее распилить. Сложите ветки и ствол вместе, перевяжите шпагатом или бинтом. Получившуюся компактную вязанку можно положить в мусорный бак. Не стоит выбрасывать неподготовленные деревья", – сказал Поздняков.

Третий вариант, по его словам, — это самостоятельное компостирование елки: с точки зрения экологии это даже лучше, чем поместить дерево в мусорный контейнер.

"На свалке елка будет выделять газ, влияющий на изменение климата. При разложении двухметрового дерева в атмосферу может поступить 16 килограммов углекислого газа. А в природе – другие условия, в виде компоста остатки елки превратятся в питательную среду для новых растений", – отметил эксперт.