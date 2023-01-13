МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) уточнило, что сбой в базе данных системы оповещения пилотов, из-за которого в США на несколько часов были прекращены вылеты внутренних рейсов, был вызван человеческой ошибкой.

Ранее авиарегулятор сообщал, что причиной сбоя стал поврежденный файл.

"Ведомство установило, что файл базы данных был поврежден персоналом, который не соблюдал необходимые процедуры. Система уже функционирует должным образом", — говорится в электронном письме FAA, которое цитирует агентство Рейтер.

В среду FAA сообщило о сбое в системе оповещения NOTAM, которая отвечает за рассылку в реальном времени информации пилотам об опасностях полета и ограничениях. Авиарегулятор США постановил временно отложить вылет всех внутренних рейсов, позднее запрет на вылет был снят.