МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Посещаемость ресторанов, расположенных в туристически привлекательных городах, на новогодние праздники была высокой, при этом прирост трафика в размере 30% получили те заведения, которые не повышали цены, рассказал РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов.

"Обычно новогодние каникулы для ресторанов Москвы провальные, за исключением нескольких заведений, потому что москвичи зачастую в этот период куда-то уезжают. В этом году ситуация была гораздо лучше в связи с тем, что часть москвичей никуда не поехала, плюс был огромный приток внутренних туристов. Они заполнили рестораны. Трафик был высокий", — сказал Миронов.

Он добавил, что рестораны, которые перед новогодними праздниками не подняли цены или подняли их незначительно, собрали весь трафик с ресторанного рынка и получили до 30% прироста по сравнению с предыдущими новогодними каникулами.

Помимо Москвы, по словам Миронова, приток гостей заметили в ресторанах Санкт-Петербурга, Красной Поляны и других городов, популярных у туристов. Так, по сравнению с прошлогодними праздниками вырос на 15% трафик и у нижегородского ресторана Red Wall. "Думаю, в основном из-за увеличения потока туристов других регионов. Гости приходили пробовать наши фермерские продукты и блюда из них", — отметила РИА Новости владелец и управляющая рестораном Екатерина Зайдес.

Спрос на фастфуд во время новогодних праздников был особенно высоким. Так, в сети ресторанов Black Star Burger c 1 по 8 января наблюдали резкий рост выручки — в 1,5 раза по сравнению с предновогодней неделей. "Вместе с выручкой за этот период в наших ресторанах также увеличился трафик — на 20%. На наш взгляд, рост данных показателей связан с ростом внутреннего турпотока в России — в путешествиях, как правило, люди едят в местах общественного питания", — сказал совладелец сети ресторанов Юрий Левитас.

При этом снижение количества гостей отмечают рестораны дорогого ценового сегмента — до 30% посетителей потеряли в эти новогодние праздники рестораны Buro TSUM и Grace Bistro. Омбудсмен, в свою очередь, добавил, что ситуация еще немного испортилась, когда ударили морозы. "Трафик снизился, но в это время выросла доставка, но зачастую не из ресторанов, а доставка пиццы, бургеров и суши", — заключил Миронов.