МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Российские рестораны в целях экономии на персонале и сокращения взаимодействия клиентов с официантами переходят на электронное меню, у кого-то для этого установлены планшеты, кто-то из участников отрасли предлагает гостям заказывать с помощью QR-кода, рассказал РИА Новости председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Сергей Миронов. Оценена посещаемость ресторанов России в городах развитого туризма

"Многие переходят на подобное (электронное — ред.) меню с целью экономии на персонале. Это общая тенденция", — сказал Миронов, добавив, что одни рестораны, в том числе "Тануки" и "Ёрш", предлагают посетителям для совершения заказа открыть меню с помощью QR-кода или сайта, а другие — воспользоваться планшетом, который установлен в зале.

Он уточнил, что вариант с планшетами несколько лет назад уже пытались внедрить в ресторане "Этаж", но тогда тенденция не стала популярной. Сегодня похожую модель применяет сеть кофеен "Шоколадница".

"Планшеты мы внедряем постепенно с 2020 года как инструмент диджитализации оказываемого в наших кофейнях сервиса. На наш взгляд, планшеты могут влиять на внутренние экономические показатели, быть использованы как дополнительный инструмент для управления оборачиваемостью стола и повышением наполненности чека, а для тех, кто хочет сделать заказ без взаимодействия с официантом, — причиной заглянуть к нам", — рассказали в пресс-службе "Шоколадницы".

Миронов считает, что в обслуживании с помощью планшетов много преимуществ — не нужно ждать официанта и можно быстро оформить заказ. "Плюс это все-таки дополнительная реклама, которую можно выводить на планшет. Но тут однозначно ниже будет средний чек, так как официант продаст значительно больше, чем клиент купит на планшете. По этой причине этот вариант не подходит абсолютно всем ресторанам, так как средний чек будет просаживаться", — считает эксперт.

При этом система электронного меню с помощью QR-кода не доведена до совершенства, считает Миронов. "Сегодня в некоторых ресторанах можно заказать только по электронному меню, но клиенту не дается такой планшет, как у "Шоколадницы", и возникают трудности: кто-то не может зайти на сайт, у кого-то что-то не работает. Много минусов", — сказал он, добавив, что несмотря на это, количество ресторанов, которые могли бы перейти на электронное меню, будет увеличиваться в ближайшем будущем.