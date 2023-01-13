МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в январе вырос до 60,5 пункта с 59,7 пункта в декабре, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики. Дефицит бюджета США в декабре оказался хуже прогноза

Соответствующие данные будут опубликованы в пятницу, 13 января, в 18.00 мск.

В 10.00 мск ONS опубликует данные о промышленном производстве в Британии. Ожидается, что в ноябре промпроизводство страны сократилось на 0,3% в месячном выражении и на 3% — в годовом.

В 12.00 мск Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует данные по ВВП за 2022 год. Ожидается, что немецкая экономика по итогам прошлого года выросла на 1,8%.

В 13.00 мск Евростат обнародует статистику промпроизводства в странах еврозоны. Согласно прогнозам аналитиков, объем совокупного промышленного производства в странах этого валютного блока в ноябре вырос на 0,5% в годовом выражении после увеличения на 3,4% в октябре. В месячном выражении также ожидается рост на 0,5%.

В то же время Евростат опубликует данные о дефиците торгового баланса в еврозоне за ноябрь. Ожидается, что показатель составил 21,1 миллиарда евро против 26,5 миллиарда в октябре.

В 21.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю их число сократилось на три — до 618 агрегатов.