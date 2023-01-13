МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Американская компания Apple понизит совокупное компенсационное вознаграждение главного исполнительного директора Тима Кука примерно в два раза по итогам года, до 49 миллионов долларов, по его просьбе в свете недовольства инвесторов, следует из документа компании, опубликованного Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). СМИ: Apple может оснастить компьютеры Mac сенсорными дисплеями в 2025 году

"Комитет по вознаграждениям взвесил отзывы акционеров, исключительную успешность Apple и просьбу Кука скорректировать его вознаграждение в свете полученных отзывов", — говорится в сообщении.

Согласно документу, общая компенсация Куку за его работу в 2023 году будет составлять 49 миллионов долларов. При этом в прошлом году общая сумма вознаграждения Кука составила 99,4 миллиона долларов, включая зарплату в 3 миллиона, около 83 миллионов в виде акций и 13,4 миллиона — в виде других вознаграждений. Это вызвало, в частности, критику со стороны консалтинговой фирмы Institutional Shareholder Services.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.