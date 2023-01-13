МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Группа компаний "Ренна" рассчитывает, что ретейлер "Верный" пересмотрит свое отношение к закупочным ценам производимого группой мороженого "Коровка из Кореновки" и оно вернется в торговую сеть, сообщила РИА Новости категорийный директор по продажам бизнес-направления "мороженое" Ирина Рыбина. Иркутская область увеличила экспорт мороженого в Китай и Монголию

Торговая сеть "Верный" накануне сообщила РИА Новости, что вывела из ассортимента мороженое "Коровка из Кореновки" из-за завышения поставщиком закупочных цен: по информации ретейлера, разница по сравнению с некоторыми торговыми сетями в последние месяцы составляла 11%, а в течение года — доходила до 40%.

"Выражаем надежду, что при меняющейся конъюнктуре рынка сеть "Верный" найдет возможность пересмотреть отношение к предложению ГК "Ренна", которое действительно направлено на рост товарооборота и доходности партнера", — сказала Рыбина.

"Как ответственный партнер и поставщик мы не имеем возможности выполнять безоговорочно любые требования сети и принимать на себя невыполнимые обязательства взамен на сохранение присутствия", — добавила собеседник агентства.

Согласно рейтингу Национального союза производителей молока ("Союзмолоко"), ГК "Ренна" по итогам 2021 года стала крупнейшим производителем мороженого в России, с объемом выпуска 50,4 тысячи тонн. "Коровка из Кореновки" также известна как любимое мороженое Владимира Путина: президент неоднократно привозил его в подарок председателю КНР Си Цзиньпину, а также покупал на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском.

Торговая сеть "Верный" последние несколько лет не раз сообщала о разногласиях с поставщиками продуктов из-за ценовой политики: например, в ноябре 2020 года ритейлер вывел из продажи растительное масло группы компаний "Эфко", мотивировав решение тем, что производитель повысил цену до 48%, а в декабре 2022 года убрал из ассортимента крупы под брендами "Националь" и Prosto компании "Ангстрем", также сославшись на дискриминационные условия.