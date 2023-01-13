МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил установить четкий порядок возврата предпринимателям изъятого в ходе следствия имущества, чтобы изъятие вещественных доказательств не использовалось как инструмент давления на бизнес, сообщил бизнес-омбудсмен РИА Новости. Титов предложил расширить инвествычет для малых и средних промпредприятий

"Сегодня четкий срок возврата изъятых предметов и документов устанавливается только в том случае, если преступление признается совершенным в связи с осуществлением предпринимательской деятельностью", – сказал Титов.

Согласно статье 81.1 Уголовно-процессуального кодекса, постановление о признании вещественными доказательствами изъятых в ходе досудебного производства предметов и документов должно быть принято в течение 10 суток с момента изъятия. А все, что не будет официально признано вещдоками, должно быть возвращено владельцу в течение пяти суток.

"Однако здесь возникает все та же старая проблема, когда следователю дается определенная свобода – признавать за обвиняемым статус предпринимателя, или же считать его "просто мошенником", — поясняет Титов.

"В результате потенциально полезная норма теряет действенность, а изъятие имущества продолжает оставаться инструментом давления на бизнес. Решить проблему способно только "автоматическое" распространение порядка на все экономические преступления", — уверен Титов.

Бизнес-омбудсмен предложил распространить этот порядок на все составы преступлений, а не только связанные с предпринимательской деятельностью. Соответствующее письмо он направил в Минэкономразвития.