МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Мошенники придумали новый способ выманивания персональных данных россиян через предложения работы на маркерплейсах, рассылка приходит в виде письма на электронную почту или смс, сообщил Банк России. Перечислены главные схемы обмана, на которые “ловят” пенсионеров

Согласно информации регулятора, злоумышленники присылают потенциальной жертве сообщения с предложением высокооплачиваемой работы на неполный день и другими привлекательными условиями, чаще всего на маркетплейсах. "Нанимаемый" должен перейти по ссылке и вступить в переписку с "менеджером по подбору персонала", который выманивает персональные данные, например, номер телефона или информацию о банковской карте. Затем у жертвы запрашивают вступительный взнос для "активации" рабочего аккаунта.

"Но на самом деле эти деньги оседают в карманах мошенников, а данные банковской карты и номер телефона используются ими для попытки взлома личного кабинета человека на сайте банка и кражи средств с его счета", — подчеркнул регулятор.

Центробанк посоветовал не доверять рассылкам, которые запрашивают оплату товаров или услуг и другие платежи.