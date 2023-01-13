МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос об оборотных штрафах для компаний, которые допустили утечку персональных данных, сообщается на сайте Кремля. Mail.ru проверит сообщения об утечке данных "одного из своих сервисов"

"Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, допускающих утечку персональных данных, усилении ответственности за их незаконный оборот и иные нарушения законодательства в области персональных данных и представить предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации", — отмечается в перечне поручений.

Срок исполнения – 1 июля 2023 года; ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Российские власти прорабатывают законодательство для ужесточения наказания за утечки данных. Так, Минцифры в декабре прошлого года предлагало при первом нарушении назначать штраф, соразмерный объему попавших в сеть данных, а при повторном — оборотный. Сейчас максимальный штраф для бизнеса за утечку данных составляет 500 тысяч рублей.

В начале декабря прошлого года источник в Минцифры сообщил РИА Новости, что законопроект об уголовной ответственности за кражу, неправомерное распространение и продажу данных россиян согласован и поступил в кабмин, он предусматривает введение штрафов до 2 миллионов рублей и уголовную ответственность до 10 лет в особо тяжких случаях.

Эксперт Kaspersky Threat Intelligence Юлия Новикова говорила, что объем персональных данных россиян, попавших в 2022 году в открытый доступ, превысил 1,5 миллиарда записей.