ВЛАДИВОСТОК, 13 янв — ПРАЙМ. Российские бизнесмены при поездке в Суйфэньхэ с деловыми целями смогут получить одноразовые деловые визы при въезде в Китай, сообщает агентство международного сотрудничества Приморского края. Названа дата возобновления ввоза товаров из России в Китай через Маньчжурию

"Российские бизнесмены, которые едут в Суйфэньхэ с деловыми целями, могут теперь получить одноразовые деловые визы при въезде в Китай. Стоимость — 393 юаня (около четырёх тысяч рублей). Обязательное требование — приглашение китайской стороны. Информацию подтвердила Канцелярия иностранных дел Суйфэньхэ", — говорится в сообщении.

В агентстве также напомнили, что оформление одноразовой деловой визы через Генеральное консульство КНР во Владивостоке в обычном порядке (в течение недели) будет стоить 3,3 тысячи рублей, в ускоренном (день в день) — 7,9 тысячи рублей. Уточняется, что "многоразовые визы пока не выдаются".

Ранее власти Приморья сообщали, что пункты пропуска на приморском участке границы России и Китая проверяют на готовность к приему туристов из КНР. Российские туроператоры начали продавать путевки в Китай

С 8 января возобновилось пассажирское сообщение через приморские пункты пропуска Хуньчунь — Краскино и Пограничный — Суйфэньхэ. В генеральном консульстве РФ в городе Шэньян РИА Новости рассказали, что с восьмого же числа ограничения на въезд в КНР сняты для всех граждан РФ, имеющих действующие визы. Глава приморского агентства по туризму Арсений Крепский заявил, что 23-24 января может возобновиться действие договора о безвизовом посещении КНР.

Китай с 8 января 2023 года отменил целый ряд действовавших с 2020 года антиковидных ограничений, в том числе обязательный централизованный карантин и ПЦР-тестирование по прибытии из-за границы. Выезжающие в Китай должны сдать отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 за 48 часов до рейса в КНР. Лицам с отрицательным результатом теста более не требуется обращаться за "кодом здоровья" в китайские дипмиссии.