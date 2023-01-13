МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. "Чебурашка", собрав более трех миллиардов рублей, стал самым кассовым фильмом в истории отечественного проката, следует из данных информационной системы ЕАИС. Акции Netflix взлетели на отчётности. Что воодушевило инвесторов?

Картина вышла в прокат 1 января 2023 года. В фильме, в отличие от советского мультфильма, Чебурашка — настоящий зверек, прибывший в приморский городок из далекой страны. Бюджет составил 850 миллионов рублей.

На портале ЕАИС отмечается, что общие сборы в российском прокате достигли 3 528 556 464 рублей. Картина обогнала бывший на первом месте "Аватар" 2009 года, который собрал, согласно "Бюллетени кинопрокатчика", почти 3, 517 миллиарда рублей.