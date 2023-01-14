ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 янв — ПРАЙМ. Девочка родилась во время рейса авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавшем из Москвы в Таджикистан, сообщает пресс-служба перевозчика. Российская авиаотрасль получила 172 миллиарда рублей субсидий в 2022 году

"Это случилось на рейсе Жуковский — Худжанд. После набора высоты пассажирка почувствовала боли в животе, о чем сообщила экипажу. Старший бортпроводник обратилась к пассажирам с просьбой откликнуться медикам. Как по волшебству, на борту оказался почти полноценный роддом: неонатолог, две медсестры-акушерки и даже врач-рентгенолог", — говорится в сообщении.

Уточняется, что экстренная посадка из-за ситуации не потребовалась. Здоровая девочка ростом 46 сантиметров и весом 2,6 килограмма появилась на свет через час после начала родов, а в аэропорту прибытия семью ожидала бригада скорой помощи. В настоящее время мать и дочь выписали из больницы, обе чувствуют себя хорошо, добавили в пресс-службе.