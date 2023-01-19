МИНСК, 19 янв — ПРАЙМ. Белорусское правительство утвердило межправительственное соглашение с Россией о единых правилах конкуренции, направленное на сближение антимонопольного законодательства двух стран. Белоруссия завершила ратификацию договора с Россией по косвенным налогам

"Совет Министров Республики Беларусь постановляет: утвердить соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о единых правилах конкуренции, подписанное в г. Москве 9 ноября 2022 года", — говорится в сообщении, опубликованном в четверг на национальном правовом портале.

Министерству иностранных дел Белоруссии поручено направить уведомление о выполнении республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения.

Ранее белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли отмечало, что соглашение разработано в рамках реализации союзной программы о единых правилах конкуренции в Союзном государстве и направлено на сближение антимонопольного законодательства.