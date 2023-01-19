МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ подтвердила в суде возможность заключения мировых соглашений по делу о ценах на прокат с компаниями "Северсталь", НЛМК и ММК на фоне ухудшения их финансового положения, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. Северсталь, НЛМК, ММК хотят урегулировать миром споры с ФАС

ФАС в феврале 2022 года признала, что ММК, НЛМК и "Северсталь" с января 2021 года нарушали антимонопольное законодательство, установив и поддерживая монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке, хотя рыночных факторов для повышения внутренних цен до уровня экспортных не было. ФАС выдала компаниям предписания о прекращении нарушений. Также были приняты постановления по административным делам. Компании, не согласившись с решениями, предписаниями и постановлениями службы, приняли решение обжаловать их в судах.

"В ходе судебных заседаний компании "Северсталь", НЛМК и ММК заявили ходатайства о возможности заключения мировых соглашений. На фоне существенного ухудшения финансового положения этих компаний из-за введения ограничительных мер иностранными государствами ФАС России подтвердила в суде возможность заключения таких соглашений", — заявили в антимонопольной службе.