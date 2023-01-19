ЦЮРИХ, 19 янв — ПРАЙМ. Большинство компаний, штаб-квартиры которых расположены в странах Евросоюза и G7, продолжают работать в России, лишь менее 9% фирм покинули российский рынок РФ из-за ситуации на Украине, свидетельствует доклад швейцарских экономистов. СМИ узнали о новых схемах с российской нефтью в Сингапуре

Соответствующее исследование провели профессор университета Санкт-Галлена Саймон Эвенетт и профессор Международного института управленческого развития в Лозанне Никколо Пизани.

"Результаты их исследования опровергают часто звучащее в СМИ утверждение о том, что западные компании массово уходят с российского рынка. На самом деле многие западные компании сопротивлялись давлению со стороны правительств, СМИ и неправительственных организаций с требованием покинуть Россию", — говорится в докладе, распространенном университетом Санкт-Галлена.

Сообщается, что до начала российской спецоперации на Украине в РФ работало 2405 компаний и 1404 дочерних компаний из стран ЕС и "Большой семерки".

"Исследовательская группа обнаружила, что к концу ноября 2022 года менее 9% этих компаний продали по крайней мере одну дочернюю компанию в России. Эти показатели по продажам практически не изменились в четвертом квартале 2022 года", — говорится в сообщении.

По подсчетам экономистов, российский рынок покинули менее 18% американских дочерних предприятий, 15% японских фирм и только 8,3% компаний ЕС. Уточняется, что из оставшихся в России западных компаний 19,5% составляют немецкие, 12,4% — американские и 7% — японские.