МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Создание в каждом субъекте России зон для тестирования летательных аппаратов и поддержка студенческих команд, развивающих проекты в области беспилотников, помогут ускорить развитие и рост рынка такой техники, поделился мнением с РИА Новости эксперт рынка НТИ "Аэронет" (AeroNet) Михаил Липатов. 

Беспилотник

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"Развитию отрасли будет способствовать открытие во всех субъектах страны зон для тестирования беспилотников с учетом потребностей регионов", — рассказал Липатов. Он отметил, что похожая практика уже успешно зарекомендовала себя в Китае, где тестирование аппаратов в разных зонах способствует появлению сильных игроков на рынке с высокотехнологическими решениями.

По словам эксперта, важно, "чтобы в каждом таком регионе размещался вуз, студенты которого могли бы выполнять пилотные проекты в этих зонах, и что еще немаловажно — любая команда студентов должна иметь возможность получить финансирование на свой проект, на демонстратор технологии, даже еще не будучи стартапами".

Кроме того, изменить в лучшую сторону ситуацию на рынке беспилотников поможет обязательное оснащение беспилотных аппаратов модулем доступа для системы управления воздушным движением (УВД) — технологией, которая позволяет быстро подавать оператору аппарата план-заявку на выполнение полета. "По сути, это как регистрационный номер для автомобиля", — пояснил Липатов.

"Россия — большая страна, поэтому у каждого региона найдется своя тема и специфика для проектов и разработок. Например, на юге — сельское хозяйство, на севере — геологоразведка", — заявил эксперт.

Он отметил, что объем российского рынка БАС к 2030 году может составить порядка 475 миллиардов рублей. Такого показателя, по его мнению, можно достичь годами ранее, если предпринять определенные шаги.