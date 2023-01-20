МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Шведская компания Ericsson сегодня отчиталась о базовой прибыли за 4-й квартал, которая третий квартал подряд не оправдала ожиданий. Это связано с замедлением продаж оборудования 5G на высокодоходных рынках, таких как США. Чистая прибыль P&G снизилась в первом полугодии 2022—2023 фингода

Квартальная скорректированная операционная прибыль Ericsson без учета расходов на реструктуризацию снизилась с 12,8 млрд шведских крон до 9,3 млрд крон (902 млн долларов). Средний прогноз аналитиков по базовой прибыли составлял, согласно данным Refinitiv, 11,22 млрд крон.

Чистые продажи выросли на 21% до 86 млрд крон, превысив прогнозы в 84,2 млрд крон.

Урегулирование патентного спора с Apple в прошлом месяце принесло доход в размере 6 млрд крон, но Ericsson также понесла расходы в размере 4 млрд крон, включая резерв на возможный штраф со стороны регулирующих органов США и продажу активов.

Ericsson заявила, что ожидает значительного роста выручки от патентов в ближайшие 18-24 месяца.

Рост на рынках США и других стран замедляется, но Ericsson надеется, что новые рынки, такие как Индия, помогут ей сбалансировать некоторое снижение спроса на оборудование 5G.

"Рост за счет увеличения доли на нескольких рынках не смог полностью компенсировать сокращение капиталовложений операторов и запасов на других рынках, включая Северную Америку", — сказал генеральный директор компании Борье Экхольм.

Валовая маржа Ericsson снизилась с 43,2% до 41,4%, в основном из-за изменения структуры бизнеса в подразделении сетей.