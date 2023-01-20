МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Сооснователь Netflix Inc Рид Хастингс ушел с поста гендиректора компании, которая перевернула весь Голливуд, начав транслировать фильмы и телепередачи онлайн, и передал полномочия своему давнему партнеру и согендиректору Теду Сарандосу и операционному директору Грегу Петерсу. "Чебурашка" стал самым кассовым фильмом в истории отечественного проката

После закрытия регулярной биржевой сессии акции Netflix подорожали на 6,1% до 335,05 доллара, поскольку пионер потокового видео также сообщил, что по состоянию на конец прошлого года привлек больше новых подписчиков, чем ожидал ранее.

До этого компания находилась под давлением, поскольку теряла клиентов в первой половине 2022 года. Ее акции, некогда одни из самых популярных на Уолл-стрит, за прошедший год потеряли около 38% своей стоимости.

Сарандос и Петерс будут совместно управлять компанией в статусе гендиректоров, в то время как Хастингс станет исполнительным председателем. Решение вступает в силу немедленно и является кульминацией процесса планирования преемственности, которым совет директоров занимался около десяти лет. И Петерс, и Сарандос получили повышение в июле непростого для компании 2020 года.

"Это было крещение огнем, учитывая Covid и недавние проблемы в нашем бизнесе, — заявил Хастингс. — Однако они оба справились удивительно хорошо… поэтому совет директоров и я считаем, что пришло время передать полномочия".

Приток подписчиков Netflix в 4-м квартале составил 7,66 млн, что выше прогноза Уолл-стрит в 4,57 млн подписчиков. Привлечь телезрителей потокового сегмента ей помогли такие премьеры, как документальный сериал "Гарри и Меган" и сериал "Уэнздей".

Прибыль на акцию, тем не менее, составила 12 центов на акцию, что ниже 45 центов, ожидавшихся аналитиками, опрошенными Refinitiv.

В дальнейшем Netflix прогнозирует "скромный" рост своей зрительской базы до конца марта. За этот же период она ожидает 4%-ного увеличения выручки по сравнению с предыдущим годом. Способствовать этому должны новые источники выручки.

В первой половине 2022 года Netflix столкнулась с оттоком подписчиков. Рост возобновился во 2-м полугодии, однако приток новых клиентов идет медленнее, чем в предыдущие годы.

Чтобы ускорить его, в ноябре Netflix представила более дешевую версию своего сервиса с поддержкой рекламы в 12 странах мира. Кроме того, она объявила о планах бороться с передачей паролей.

В квартальном письме к акционерам Netflix указала, что "2022 год был трудным, с неровным стартом, но более успешным финишем". "Мы полагаем, что выбрали четкий путь к восстановлению темпов роста нашей выручки", — говорится в письме.

В этом квартале Netflix начнет предлагать новые опции, чтобы попытаться превратить клиентов, пользующихся чужими паролями, в платных подписчиков, сообщил Петерс. Он признал, что этот шаг "понравится не всем", сравнив его с повышением цен. Как следствие, сперва отток пользователей увеличится, однако в дальнейшем этот шаг окупится за счет роста выручки.

Глобальная база подписчиков компании на конец декабря достигла 231 млн.

Чистая прибыль в 4-м квартале снизилась до 55 млн долларов, или 12 центов на акцию, с 607 млн долларов, или 1,33 доллара на акцию, годом ранее. Выручка увеличилась на 1,9% до 7,85 млрд долларов, что соответствует ожиданиям.