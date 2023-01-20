АНКАРА, 20 янв — ПРАЙМ. Потери зарубежных компаний из-за введенных Западом санкций составили около 240 миллиардов долларов, заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов. Глава Евросовета: санкции против России становится все сложнее принимать

"Прежде всего, мы должны сказать, что санкции, введенные в обход ООН, нелегитимны. Давайте будем объективны: это большое зло, которое вредит как тем, на кого направлено это оружие, так и тем, кто пытается его применить. Почти во всех странах, участвующих в санкциях, динамика экономического роста замедляется. Фактически, некоторые ведущие западные экономики находились на грани рецессии. Доходы населения снижаются. Предприниматели несут серьезные финансовые потери", — процитировало его словам агентство İhlas.

Ерхов отметил, что Европа сейчас переживает "беспрецедентно высокую инфляцию", что является для нее серьезной социально-экономической проблемой.

"По мнению экспертов, в свете санкций против России иностранные компании потеряли около 240 миллиардов долларов. Фактическое "замораживание" значительной части золотовалютных резервов России заставило многие страны пересмотреть свои стратегии в этой области. В частности, страны, желающие проводить политику независимости от Запада, активно возвращаются к хранению своих сбережений в золотых слитках. Продажи государственных облигаций США начали расти. В международных платежах растет доля валют, альтернативных доллару и евро", — сказал посол.