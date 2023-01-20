МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Многие западные компании топливно-энергетического комплекса, в том числе нефтесервисные, ушли из России, потому что не смогли или не захотели оценивать новые риски и разбираться в ситуации, оставшиеся же зато получают дополнительную прибыль, поделился мнением с РИА Новости директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев. Российские производители уходят в дружественные страны, заявил Мишустин

"Уход многих западных компаний, в том числе нефтесервисных, был вызван невозможностью оценить риски и последствия и отказом менеджмента разбираться в ситуации, даже в ущерб бизнесу акционеров", — считает эксперт.

Накануне агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источники и документы, что международная нефтесервисная компания SLB, которая раньше называлась Schlumberger, увеличила свой бизнес в России, "перехватив" контракты на обслуживание и оборудование у ушедших конкурентов. По данным агентства, в третьем квартале выручка подразделения, работающего в России и Центральной Азии, выросла на 25% по сравнению с прошлым кварталом. Компания также ожидает рекордных результатов и в четвертом квартале.

"Те компании, которые остались и приняли на себя риски, сейчас получают сверхприбыль. Что касается Schlumberger, можно предположить, что прибыль от контрактов в России будет превышать возможные штрафы, либо сами контракты составлены так, чтобы не подпадать под санкции", — прокомментировал эту информацию Канищев. По словам эксперта, в существующих условиях российская нефтяная отрасль готова доплачивать за риск, поскольку это все равно выгоднее, чем остановить бурение и разработку скважин. ТЭК остается ключевым для российской экономики, заявил Мишустин

Отвечая же на вопрос, могут ли власти западных стран в итоге вынудить SLB уйти с российского рынка, Канищев отметил, что публикация в СМИ может быть одним из примеров такого давления. Но, по мнению эксперта, существенно повлиять на операционный бизнес компании это не сможет, так как, вероятно, юристы компании предусмотрели риски такого рода.

Компания SLB (бывшая Schlumberger) — ведущий мировой поставщик технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов. Работает более чем в 100 странах. Штаб-квартиры компании расположены в Париже, Хьюстоне, Лондоне и Гааге. Чистая прибыль компании удвоилась в годовом выражении по результатам первых трёх кварталов года, до 2,4 миллиарда долларов.