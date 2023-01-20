МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Акционеры "Трубной металлургической компании" (ТМК) одобрили выплату дивидендов по итогам девяти месяцев 2022 года в размере 6,78 рубля на акцию, следует из материалов компании. Эксперты оценили годовую отчетность Сбербанка и возможные дивиденды

"Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2022 отчетного года в денежной форме в размере 6 рублей 78 копеек на одну обыкновенную акцию общества (номинальной стоимостью 10 рублей каждая), в общей сумме 7 004 657 781 рублей 48 копеек, за счет чистой прибыли по результатам девяти месяцев 2022 отчетного года", — говорится в сообщении.

Реестр на получение дивидендов закрывается 31 января.

ТМК — один из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора. Объединяет предприятия, расположенные в России, Казахстане, Чехии, а также два научно-исследовательских центра в России.