МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Почти 70% россиян по-прежнему предпочитают совершать покупки офлайн, в частности выбирая магазины около дома, следует из материалов консалтинговой компании "Яков и партнеры" (партнеры бывшего российского подразделения McKinsey) и исследовательского холдинга "Ромир", имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"С точки зрения каналов продаж 68% респондентов по-прежнему предпочитают совершать покупки в офлайн-канале, а четверть отметили, что их покупки разделились примерно поровну… В целом одним из ключевых факторов выбора ритейлера стало удобство при совершении покупок: магазины у дома лидируют по частоте покупок (62% респондентов посещают их два-три раза в неделю и чаще)", — говорится в исследовании.

Отмечается, что за последние полгода для половины опрошенных возросла роль промоакций. По словам экспертов, потребители подчеркивают, что, помимо скидок и широкого ассортимента, им важно масштабное информирование об акциях и увеличение сроков их проведения. Для 40% респондентов более значимую роль стали играть системы лояльности, при этом наиболее ценится прямая выгода в виде скидок, бонусов и кешбэка.

"Российским покупателям важен физический опыт при выборе товара. Об этом заявили более 56% опрошенных, при этом триггером для перехода в онлайн может стать более выгодное ценовое предложение, снижение стоимости доставки, а также уменьшение минимальной стоимости заказа", — отмечает младший партнер консалтинговой компании Евгений Якушкин.