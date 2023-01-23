МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Минфин России предложил ввести уголовную ответственность за выпуск и продажу табачных изделий без лицензии, пишет РБК со ссылкой на источники. Названы последствия запрета вейпов для московских табачных магазинов

Законопроектом предлагается внести изменения в УК, УПК и КоАП. Проект, по данным издания, согласован рядом ведомств, в том числе Минсельхозом, МВД, Минэкономразвития, Росалкогольрегулированием, Минпромторгом.

Предлагается за производство, закупку, хранение, поставку, в том числе через границу России, табачной продукции и сырья для их производства без лицензии в случаях, если она обязательна, наказывать штрафом от 500 тысяч до миллиона рублей или в размере зарплаты за год до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. Также предусмотрено лишение права занимать определенные должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.

Наказание будет применяться, если нарушение совершается в крупном размере.

В пояснительной записке к проекту говорится, что меры обусловлены увеличением доли теневого сектора в табачной отрасли.

В документе также приводятся данные о смертности, ассоциированной с курением, в России — 266,5 тысячи человек в год. Авторы законопроекта уверены, что потребители контрафактной продукции рискуют своим здоровьем больше, поскольку ее не проверяют на соблюдение технических регламентов и госстандартов.