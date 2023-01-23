АЛМА-АТА, 23 янв — ПРАЙМ. Рестораны, ранее работавшие в Казахстане под брендом McDonald's, в понедельник возобновляют работу без бренда, передает корреспондент РИА Новости. "Вкусно – и точка" объяснила подачу заявки на товарный знак в Казахстане

Пресс-служба McDonald's в Казахстане 5 января сообщила, что рестораны быстрого обслуживания под управлением казахстанского ТОО Food Solutions KZ перестают работать под брендом McDonald's. Указывалось, что о возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием будет объявлено в ближайшее время. Глава ТОО Food Solutions KZ Асет Машанов 10 января сказал журналистам, что основная задача компании — возобновить работу, возможно, без бренда, а в дальнейшем — под новым локальным брендом.

Как передает корреспондент РИА Новости из Алма-Аты, на крыше одного из ресторанов, где ранее был размещен логотип McDonald's, в настоящее время установлены вывески "Мы открыты" на казахском и русском языках. На дверях ресторана висит объявление, что заведение откроется в 10.00 (7.00 мск).

Судя по информационным табло, ресторан предложит своим посетителям такие блюда как "Биф тейсти", "Чикен тейсти", "Гранд чизбургер", "Фиш бургер" и другие.

McDonald's в Казахстане (ТОО Food Solutions KZ) приостановил работу еще в середине ноября из-за ограничений в местных поставках. Франчайзи McDonald's в Казахстане является крупный бизнесмен Кайрат Боранбаев, занимавший с состоянием 590 миллионов долларов 14-ю позицию в рейтинге богатейших бизнесменов страны по версии журнала "Forbes Казахстан" в 2021 году.

McDonald's в марте 2022 года приостановила свою деятельность в России, а позже компания решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно — и точка".